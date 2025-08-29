Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 90,26 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 90,26 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,22 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,74 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 42.758 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Gewinne von 16,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (23,70 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,430 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 70,14 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,75 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung