Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 8,23 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 8,23 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,19 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 530.219 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 201,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Abschläge von 22,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,91 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -4,227 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Rot: Siemens Energy will wohl Indien-Beteiligung verkaufen - Bund drängt Siemens zu Milliardenunterstützung für Siemens Energy

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker