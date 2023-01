Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 04:22 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 17,39 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,36 EUR. Bei 17,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 518.597 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,99 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 69,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,12 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,470 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aktien uneins: Siemens Energy und Porsche erreichen Meilenstein - Eröffnung von E-Fuel-Anlage in Chile

Siemens Energy-Aktie im Plus: Siemens Energy hält mittlerweile fast 93 Prozent an Siemens Gamesa

Siemens Energy-Aktie in Rot: Kanada führt Sanktionen gegen Nord Stream 1-Turbinen wieder ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG