Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 12,01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 12,01 EUR. Bei 12,29 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,96 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 899.769 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,58 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,67 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,202 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

