Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,95 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 11,95 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,76 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,03 EUR. Bisher wurden heute 1.671.743 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 107,62 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 46,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.180,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.521,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,202 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

