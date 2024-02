Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 14,04 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 14,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 14,40 EUR. Bei 14,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.558.666 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,47 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,331 EUR je Aktie belaufen.

