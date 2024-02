Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 14,11 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 14,11 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.292 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 120,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,47 EUR an.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.180,00 EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,331 EUR je Aktie aus.

