Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Donnerstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:07 Uhr 0,6 Prozent auf 19,45 EUR. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 19,14 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,33 EUR. Zuletzt wechselten 924.179 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 11,71 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 89,76 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,03 EUR an.

Am 07.02.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.064,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,155 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

