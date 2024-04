Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Boden

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 17,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 17,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.392.585 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 31,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,73 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,296 EUR je Aktie aus.

