Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 17,10 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,10 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 17,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 500.216 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 31,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,56 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 19,73 EUR angegeben.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,296 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Verursacht die steigende KI-Nachfrage eine Energiekrise?

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus