Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 55,70 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 55,70 EUR ab. Bei 55,14 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 55,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 658.421 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 16,53 EUR fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 50,50 EUR.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,94 Mrd. EUR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,806 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

JPMorgan sieht Rheinmetall und weitere deutsche Aktien im EuroStoxx 50

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels