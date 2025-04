Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Siemens Energy

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 55,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,88 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 56,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 54,36 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.350.522 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 70,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,806 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

