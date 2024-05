Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 19,19 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 19,19 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 18,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,19 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 919.795 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 21,03 EUR.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7,65 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,094 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag