Kursentwicklung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Donnerstagnachmittag

02.05.24 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 19,48 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 19,48 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,63 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,19 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.876.318 Aktien. Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,36 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 67,14 Prozent wieder erreichen. Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,043 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie an. Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,79 EUR gegenüber -0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7,65 Mrd. EUR gegenüber 7,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,094 EUR je Siemens Energy-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus Verluste in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag

