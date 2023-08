Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag tiefer

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 15,44 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,44 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,26 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 689.631 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,74 EUR.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8.028,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,185 EUR je Siemens Energy-Aktie in den Büchern stehen.

