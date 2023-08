So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag freundlich

02.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 15,60 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 15,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.517.495 Stück. Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 59,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,27 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,74 EUR. Am 15.05.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.028,00 EUR – ein Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 6.582,00 EUR erwirtschaftet hatte. Am 07.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,185 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten Siemens Energy mit Verlusten: Wegen Mängeln will Siemens Energy wohl Windturbinen-Lieferungen aufschieben DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens Energy abgeworfen

