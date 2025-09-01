DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.030 -1,1%Nas21.060 -1,8%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1652 -0,5%Öl68,93 +1,1%Gold3.516 +1,1%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Minusbereich

02.09.25 16:09 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 86,12 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 86,12 EUR abwärts. Bei 85,38 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 89,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.855.348 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 17,86 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 23,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 72,48 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,430 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Siemens Energy-Aktie schwächelt: Starke Auftragslage, aber verhaltener Markt

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
13.06.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

