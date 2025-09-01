Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 90,18 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 90,18 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.041 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,85 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Mit einem Zuwachs von 16,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 73,72 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,430 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,75 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 EUR je Aktie.

