Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 33,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 33,60 EUR. Bei 33,26 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 34,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 782.201 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,04 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,51 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Am 12.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,784 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten