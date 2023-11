Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit sattem Kursplus

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 6,4 Prozent auf 8,78 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,4 Prozent auf 8,78 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 8,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,35 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 3.296.382 Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 182,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 27,10 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,91 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2023. Das EPS lag bei -3,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.506,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,227 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Orsted-Aktie bricht ein: Orsted muss wegen US-Windenergieprojekten Milliarden abschreiben - Auch RWE- und Nordex-Aktien leichter

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen