Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 8,46 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 8,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 8,48 EUR. Bei 8,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 296.727 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 193,26 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,91 EUR.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -4,227 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Orsted-Aktie bricht ein: Orsted muss wegen US-Windenergieprojekten Milliarden abschreiben - Auch RWE- und Nordex-Aktien leichter

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen