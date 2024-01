Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 11,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 11,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,55 EUR aus. Bei 11,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 729.211 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 44,91 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,67 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.180,00 EUR gelegen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,215 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus