Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag im Keller

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 11,29 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 11,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,24 EUR. Bei 11,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.635.266 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. 119,85 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 76,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.521,00 EUR gegenüber 9.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,215 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus