Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 55,18 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,6 Prozent auf 55,18 EUR nach. Bei 54,00 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.262.251 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.02.2024 (13,07 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 76,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,077 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,25 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 13.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,800 EUR je Aktie belaufen.

