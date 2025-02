Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,9 Prozent auf 55,02 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 55,02 EUR ab. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 555.232 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 60,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2025). 9,78 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.02.2024 (13,07 EUR). Mit einem Kursverlust von 76,25 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,077 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,25 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,04 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Am 12.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

