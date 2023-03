Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 19,43 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,42 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.398 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2022 auf bis zu 22,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 11,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 89,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.064,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.956,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,155 EUR im Jahr 2023 aus.

