Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 56,02 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 56,02 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 56,50 EUR. Bei 55,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 844.671 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2024 bei 13,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 75,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,815 EUR je Aktie.

