Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 54,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 54,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 53,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.753.735 Stück.

Bei 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,69 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,063 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 49,25 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,94 Mrd. EUR – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,815 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Siemens Energy-Aktie verliert trotzdem: Auftrag von Rolls-Royce

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags