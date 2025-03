Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kursplus

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 55,60 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 55,60 EUR zu. Bei 55,94 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 176.118 Siemens Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2024 bei 13,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 75,37 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,063 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,815 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

