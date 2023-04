Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag fester

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 21,03 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 21,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 3.150.872 Stück.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 21,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 3,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 14.10.2022. Mit Abgaben von 105,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,48 EUR.

Am 07.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,18 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.064,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.956,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Siemens Energy am 15.05.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,152 EUR fest.

