Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 20,74 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 20,78 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 20,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 230.906 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 21,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 4,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 102,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,48 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.064,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Siemens Energy am 15.05.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,152 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

General Electric-Aktie an der NYSE freundlich: GE erzielt Einigung mit Siemens Gamesa in Patentstreit

Siemens Energy-Aktie profitiert: Siemens Energy bekommt Großauftrag für Stromnetz in Italien - JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight'

Weniger Patentanmeldungen aus Deutschland

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG