Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Siemens Energy hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 19,26 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,26 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 19,90 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 19,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,86 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.406.277 Aktien.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,85 Prozent. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,75 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,043 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,03 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,79 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7,65 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,094 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

