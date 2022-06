Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag kaum bewegt

Mit einem Kurs von 18,40 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 03.06.2022 16:22:00 Uhr kaum verändert. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,57 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,36 EUR aus. Bei 18,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 521.437 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,65 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 33,47 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,07 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,68 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 11.05.2022. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.582,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.484,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,981 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

