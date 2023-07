Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Montagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 16,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 16,30 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,52 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 419.392 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 52,21 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,80 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.028,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -0,926 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

