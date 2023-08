Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag im Aufwind

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 15,87 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 15,87 EUR zu. Bei 15,93 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.030.725 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit Abgaben von 35,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,74 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.05.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8.028,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,97 Prozent gesteigert.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.08.2024.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -1,185 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

