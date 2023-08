Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Boden

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,74 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 15,74 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,93 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.926.396 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,62 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,74 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,25 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.028,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -1,185 EUR je Aktie aus.

