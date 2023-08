Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Donnerstagvormittag

Siemens Energy im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,88 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,88 EUR. Bei 15,88 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 286.116 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 35,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,45 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,74 EUR.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -1,185 EUR je Aktie ausweisen dürften.

