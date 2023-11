Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit sattem Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,2 Prozent auf 9,59 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 9,2 Prozent im Plus bei 9,59 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.280.903 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 158,60 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 49,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,91 EUR an.

Am 07.08.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.506,00 EUR im Vergleich zu 7.279,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,224 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

