Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 11,31 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 11,31 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 11,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 762.928 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 43,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,27 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.180,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.521,00 EUR.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,57 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

