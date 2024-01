Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 11,21 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 11,21 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.342.089 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 121,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,89 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,27 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.180,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2026 aus.

