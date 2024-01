Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 11,23 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:05 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,27 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,15 EUR. Bisher wurden heute 193.219 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 121,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,97 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,27 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

