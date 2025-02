Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 55,38 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 55,38 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 54,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.794.242 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 8,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 323,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,077 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 13.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens Energy am 12.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,800 EUR fest.

