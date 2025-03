Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 53,36 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,8 Prozent auf 53,36 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 52,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.010.402 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 17,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2024 bei 13,70 EUR. Abschläge von 74,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,815 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar

Siemens Energy-Aktie verliert trotzdem: Auftrag von Rolls-Royce

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags