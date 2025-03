Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy mit herben Abschlägen am Nachmittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 52,56 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5,2 Prozent auf 52,56 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 52,12 EUR. Mit einem Wert von 54,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.207.829 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 73,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,25 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,815 EUR fest.

