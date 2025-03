Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit roten Vorzeichen

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 53,56 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 53,56 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 53,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.474 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,70 EUR fiel das Papier am 06.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 49,25 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 12.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,815 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

