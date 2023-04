Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Dienstagmittag vor

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 21,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 21,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 813.926 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,80 EUR) erklomm das Papier am 06.04.2022. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 2,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 107,22 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,40 EUR.

Am 07.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.064,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 5.956,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Energy am 15.05.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,035 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

