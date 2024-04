Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 17,52 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 17,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 17,52 EUR. Mit einem Wert von 17,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 179.115 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 41,65 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,73 EUR aus.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 7.649,00 EUR gegenüber 7.064,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,315 EUR je Aktie belaufen.

