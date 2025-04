Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Siemens Energy

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 52,58 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 52,58 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 51,58 EUR. Bei 52,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 826.876 Stück.

Am 17.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,53 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Abschläge von 68,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,809 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

