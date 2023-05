Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagmittag ins Minus

Um 11:47 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 21,86 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 21,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 500.169 Stück.

Bei 22,67 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 113,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,70 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,18 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.064,00 EUR – ein Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 5.956,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 15.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,037 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

RWE-Aktie tiefer: RWE und Siemens Gamesa kooperieren bei Onshore-Windkraft

Siemens Energy-Aktie: Konsortium mit Siemens Energy erhält Großauftrag von Tennet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG