Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Siemens Energy

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 21,76 EUR ab. Bei 21,71 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154.769 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 22,67 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,25 EUR am 14.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 112,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,18 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.064,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,037 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG